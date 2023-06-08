輪商精選：看好比亞迪 留意16945
比亞迪股份(01211)上周五起連升數日，股價累升近8%。該股昨日高開255元，突破4個月高位後逆市倒跌，曾跌穿250元，及後收復失地，午後在250元附近上落，收報252.8元，升0.31%。
以色列汽車進口商協會數據顯示，比亞迪今年1至5月為當地最暢銷電動汽車品牌，共銷售8,497輛電動汽車。此外，有報道引述消息，指比亞迪與福特汽車即將達成一項出售德國工廠的協議。
觀察個股輪證資金流向，淡倉於近日有資金留意，如周二錄得約200萬元流入；而好倉於昨日亦有資金趁低留意。
淡友可考慮16967
投資者如部署比亞迪認股證，目前可考慮選擇中年期的產品作部署。看好方面可留意比亞迪認購證16945，行使價289.08元，12月19日到期，實際槓桿5.6倍，為中年期、時間值損耗較低的產品。相反，如看淡可留意比亞迪認沽證16967，行使價195.18元，12月20日到期，實際槓桿5.1倍，為行使價140元以上、3個月期以上產品中高槓桿選擇。
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