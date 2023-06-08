會展商廈單位逾3億售

剛售出的單位為上述層數的07、08室及09室，單位面積共約9,000方呎，以最新成交價計算，平均呎價約34,422元。據了解，該單位於2007年以逾1.02億元成交，現時已升值逾兩億元，漲幅約兩倍。該廈對上一宗成交為27樓02室及08至12室，面積約8,206方呎，獲中資企業以約2.55億元買入，成交呎價約31,075元。

金獅兩個月5車位轉讓 此外，尖沙咀漢口道38至40號漢興大廈地下C、D及E舖，面積約1,850方呎，以約7,650萬元登記售出。該舖租金收入約28.8萬元，以最新成交價計，租金回報率約4.5厘。

個別地區車位買賣突轉旺。地產代理表示，大圍新盤入伙後，帶動區內同類物業需求，金獅花園過去兩個月錄至少5宗車位成交，包括1期L1層雙號，以158萬元易手，同層毗鄰車位去年中登記成交價僅約101萬元，最新做價高逾56%。項目亦暫沒有車位租盤，月租升至約2,800至3,000元。