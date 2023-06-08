山頂洋房被接管招標出售

內地財團再有物業被接管出售，其中，山頂歌賦山道15號承接管人命，將以售賣物業形式出售，截標日期為9月19日。據悉，該物業原業主為深圳祥祺集團主席陳紅天或有關人士。

地盤面積1.8萬呎 第一太平戴維斯代理公開招標出售上述物業，項目地盤面積約18,469方呎，為一幢3層高獨立巨宅，並設有花園及庭院，物業內部空間寬敞，樓底高，並配有兩層地庫及一層獨立車庫。物業坐落街道只有5個住宅項目，其中僅有3個為獨立地段。

該行投資部首席資深董事温武忠稱，自通關以來山頂及南區物業需求上升，近期獨立豪宅地段連環錄成交。該行首席執行官投資辦資深助理董事施豪東指，項目生活空間及戶外空間均逾萬方呎。

資料顯示，原由祥祺集團等持有的紅磡One HarbourGate東座（祥祺中心）及山頂傲璇5樓連兩個車位，早前亦先後被接管人推出市場標售，兩物業去年估值分別約70億元及約6.8億元。

其中，傲璇單位實用面積約5,154方呎，五房連四套房間隔，將以非交吉形式出售，而祥祺中心總樓面共約27.9萬方呎，配置155個車位。