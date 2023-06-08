新盤概況：維港1號推新價單涉124伙

新價單涵蓋46伙一房戶、62伙兩房戶、16伙三房戶，扣除最高17.5%折扣後，折實售價829.8萬至1,798.9萬元，折實呎價22,832至28,108元。是次入場單位為2B座1樓B室一房戶，實用面積329方呎。

同時，價單新增「360天專才靈活」及「360天專才靈活備用二按貸款」付款計劃，雖然只適用於價單指定部分單位，但亦分別提供4%及3%折扣，成交期可達360日。至於備用二按貸款的金額最高為樓價20%，而一按加二按最高金額不可超過樓價80%。資料顯示，該盤提供1,059伙，迄今累沽622伙，套現約73.5億元。

NOVO LAND 2A期暫超購20倍 新界西北上車盤收票反應不俗。新鴻基地產( 00016 )的屯門兆康NOVO LAND第2A期自上周五起收票，已累接逾4,000張入票，按周六首輪發售188伙計，已超額認購逾20倍，並會於今日截票。

新地代理總經理陳漢麟表示，項目將視乎銷情考慮加推，最新入票客源分布上，向隅客佔整體約四成。若按年齡劃分，有三分之二的入票人士屬40歲或以下，可見樓盤吸引不少年輕客群。雖然該系列項目第3A期已獲批預售樓花同意書，但預料將於明年才會登場。

新地會董事總經理謝文娟指，會員買家於規定期間內購買今期指定價單的單位，可享1%售價折扣優惠。同系的大埔白石角University Hill第2B期昨售出優景閣第6座10樓B1室，為實用面積444方呎兩房戶，成交價846萬元，呎價約19,054元。

睿峰兩房1268萬成交 此外，鼎珮集團的長沙灣睿峰，最新以1,268.7萬元售出東翼的7樓E室兩房戶，實用面積499方呎，呎價約25,425元。上述為該盤月內第二宗成交。