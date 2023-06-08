簡訊一覽
●外媒引述消息報道，長和(00001)和Vodafone商議合併旗下英國電訊業務多時，雙方最快本周五或下周初公布合併交易協議。Vodafone將持有新公司51%的股權，長和則持有餘下49%股份，交易代價主要以調整債務擁有權轉移，而非現金支付。合併後新公司價值高達150億英鎊，其中股權價值為90億英鎊。
●中國乘用車市場信息聯席會數據顯示，初步統計5月乘用車市場零售銷量175.9萬輛，按年及按月分別增30%及8%。廣汽集團(02238)5月汽車銷量20.96萬輛，按年增14.5%；產量為22.44萬輛，按年增16.61%。首5個月累計銷量92.67萬輛，累計產量96.53萬輛。
●市傳新加坡政府投資公司（GIC）正與從事物流地產項目為主的ESR(01821)商討，收購估值約4億坡元（約23.28億港元）的倉儲物業，樓面面積約1,000萬方呎。報道引述ESR印度的發言人指不予置評，但透露有關交易的討論處初步階段。
●創新奇智(02121)配售最多1,990萬股新股，相當於經擴大股本3.52%，每股配售價19.7元，配售價較周二收市價折讓約16.17%，料淨集資最多約3.78億元，其中40%擬用於研發投入，約30%用於戰略擴張投入。
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