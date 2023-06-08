高銀清盤呈請聆訊延至7月
潘蘇通曾任主席、已委任臨時清盤人的高銀金融(00530)公布，德意志信託（香港）2020年8月向百慕達最高法院提呈的清盤呈請，於當地時間上周五舉行的押後聆訊上，經聽取德意志方面的律師陳詞後，聆訊再被押後至當地時間7月21日，股份將繼續暫停買賣，直至另行通知。
這場不停被押後的清盤呈請聆訊，緣於高銀子企賜譽於2019年發行本金額為68億元的浮息優先抵押票據，並與德意志方面訂立信託契據作為票據相關抵押文件的一部分。2020年7月13日，賜譽獲告知德意志方面為票據所提供的抵押資產委任接管人，接管了九龍灣高銀金融國際中心，翌月7日德意志向高銀註冊地百慕達的最高法院提呈針對高銀的清盤呈請。
復牌死線為9月底
高銀去年4月停牌至今，若公司未能就導致股份停牌的事宜作出補救、符合復牌指引及全面遵守上市規則以使聯交所信納，並於今年9月30日前復牌，上市科將建議上市委員會要求高銀除牌；一旦成真，股價於停牌前從歷史高位「唔見九成九」的高銀股份，將淪為「牆紙」。
事實上，潘蘇通本人行走商界多年來劣迹斑斑，屢傳財困一段日子後，去年更被頒令破產。
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