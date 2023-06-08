高銀清盤呈請聆訊延至7月

這場不停被押後的清盤呈請聆訊，緣於高銀子企賜譽於2019年發行本金額為68億元的浮息優先抵押票據，並與德意志方面訂立信託契據作為票據相關抵押文件的一部分。2020年7月13日，賜譽獲告知德意志方面為票據所提供的抵押資產委任接管人，接管了九龍灣高銀金融國際中心，翌月7日德意志向高銀註冊地百慕達的最高法院提呈針對高銀的清盤呈請。