港生活費全球次貴 紐約封王

人力資源顧問機構ECA International發表3月「生活費用研究」，結果顯示美國紐約按年比較超越香港，成為全球外派僱員生活費用最高城市的第一位；瑞士日內瓦、英國倫敦則分別排第3及第4。此前香港曾連續4年居於榜首，惟今年因租金持續下跌而導致排名降至第二。

ECA International亞太區域總監關禮廉表示，受全球通脹浪潮影響，香港的商品及服務價格依然升至多年來的高位，只不過住屋租金下跌抵銷了部分影響。紐約進佔榜首主要源於當地住屋需求於後疫情時期飆升，令租金價格大幅上漲。

由於人民幣表現疲弱及通脹率較低，令內地城市排名全線下跌。上海和廣州仍為內地生活費用最高城市，但兩者均跌出全球前10位，分別排第13位和第14位。

港信貸新增宗數年漲17% 另外，環聯發表最新《2023年第一季信貸行業分析報告》，顯示香港信貸活動顯著增長，主要信貸產品的新增貸款宗數於2022年第四季按年增長17%，為最近6個季度以來的首次正增長。其中，新增信用卡宗數錄得最高增幅，按年增加28%；新增信用卡的總信用額按年增加45%，應繳款項結欠亦增加18%，較對上一個季度的7.3%增幅有所上升。同時，信貸報告查詢於今年首季錄得接近49%按年增長。

環聯亞太區研究及諮詢首席顧問陳源表示，信用卡行業已扭轉2022年及之前的低迷表現，並連續兩個季度錄得按年增長，而且大部分增長來自信貸風險最低的消費者，反映市場正重回上升軌道。