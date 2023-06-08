煤氣料本地今年售氣量升1%

被問到公司去年在港上調煤氣費4.4%後會否再調整，黃則指，要視乎這兩年管網投資及工資等成本如何增加，再與政府磋商。惟他同時強調，公司自2006年引入澳洲天然氣取代石油，屬長約之餘，價格亦鎖定在相當於油價每桶25美元的低位，因此至今為香港市民節省200億元。

復派紅股須待「太平盛世」 問及會否回復送「10送1」紅股傳統，黃維義稱，過往3年由於經營艱辛，與普羅市民的銀行存錢習慣無異，除非市場出現突如其來改變，地緣政局有所逆轉，重現10年前的「太平盛世」，觀乎現時局勢則需要審慎理財，否則一定會回饋股東。

另他指，旗下從事新能源、涉及可持續航空燃料的怡斯萊（EcoCeres）現時已扭虧為盈，去年錄得3億元利潤，亦計劃斥資兩億至3億美元在馬來西亞設廠，與其在張家港的廠房做價相若，或須引入資金，將其分拆上市亦是考慮之列，因可以提高估值。