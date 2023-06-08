澳洲首季GDP增2.3% 兩年最慢

澳洲今年首季國內生產總值（GDP）按年增長放緩至2.3%，為兩年來最慢，遜預期。澳洲央行行長洛威表示，澳洲近期通脹意外上升，正考驗央行耐性，又指工資增長強勁及服務價格壓力持續存在。

澳洲今年首季家庭消費支出按季增長進一步放緩至0.2%，為2021年第三季以來最弱，期內家庭儲蓄率按季降0.7個百分點至3.7%，為2008年次季後最低。分析指，高物價和利率上升削弱消費者支出，加上最新迹象反映，在全球經濟增長放緩的情況下，澳洲未來的GDP有機會進一步放緩。

洛威稱，政策制訂者特別注意通脹率過高、持續時間過長的風險，強調堅持保持就業增長的願望，不意味澳洲央行容忍長期價格壓力，又指現在宣布對抗通脹勝利為時過早。

加拿大意外加息0.25厘 經合組織（OECD）則於最新全球經濟預測中，估計澳洲經濟今年及明年分別增長1.8%及1.4%，並估澳洲通脹明年只會降至3.2%，2024年也無望減息。

全球經濟方面，OECD調高今年增長預測0.1個百分點至2.7%，2024年預測維持2.9%，並料美國息口很快達到5.25至5.5厘的本輪加息周期峰值，明年下半年適度調低。

另外，加拿大央行意外恢復加息0.25厘至4.75厘，創22年新高。聲明提到，當地通脹4月反彈，商品及服務物價很多高於預期，「通脹依然頑固地高」，直言貨幣政策尚未夠緊，使通脹可持續地回到2%的目標。