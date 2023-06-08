聯儲前官員估再加息兩次 道指曾升百點

市場普遍認為美國聯儲局將會在下周的議息會議上選擇不加息，惟有意見認為本輪加息周期可能尚未結束。美股3大指數周三早段靠穩，道指曾升103點，報33,677點；標指升15點，報4,299點；納指升85點，報13,361點。

聯儲局前副主席克拉里達稱，美國經濟依然強勁，因此聯儲局今年可能會再加息一到兩次，才會真正結束這輪加息周期。他更表示︰「聯儲局今年內要減息的門檻非常高，可能要等到明年才會減息。」美國財長耶倫亦表示，控制通脹是當務之急。

美股好友撐標指飆兩成 長期看好美股的Fundstrat共同創始人Tom Lee認為，假如通脹壓力進一步緩解、人工智能（AI）浪潮繼續推動科技股上漲，以及股市的升勢擴展至更廣泛的企業，則今年標指有望上升20%或以上，相當於突破4,600點水平。他表示，隨着時間推移，對實現這一願景「愈來愈有信心」。

企業消息方面，蘋果公司（Apple Inc.）近日發布的頭戴式裝置Vision Pro的定價高昂，引發不少議論。行政總裁庫克對此回應稱，該裝置是「最先進的電子設備」，可讓人們活在未來，並認為其物有所值。Apple亦宣布收購一家頭戴式裝置生產商Mira，後者有為企業及美國軍方供應設備。Apple股價周三早段曾升0.24%。

作為Vision Pro「生態系統」企業之一，此前股價曾於周一暴漲的遊戲引擎開發商Unity表示，已正式啟動vision OS beta項目，該項目將能夠搭載於Vision Pro運行。

Zara母企上季多賺53% 時裝品牌Zara母公司Inditex截至4月底止一季，收入按年增長12.88%至76.11億歐元，撇除匯率變動按年增長15%，純利按年大增53.68%至11.68億歐元。

另邊廂，日本財務大臣鈴木俊一昨稱，政府須檢討可否用帳面值買入日本央行「放水」時累積的交易所買賣基金（ETF），惟把ETF分派給年輕一代前要妥善考慮潛在沽壓等問題。日央行行長植田和男則稱，現時討論該行具體如何減持手上ETF是過早。日經平均指數昨回吐1.82%。