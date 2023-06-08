美SEC質疑加密幣價值

轟行業經營違證券法 專家料幣圈向東移 美國政府向幣圈宣戰！就在起訴幣安（Binance）及Coinbase兩大加密貨幣平台之後不久，美國證券交易委員會（SEC）主席亨斯勒炮轟加密資產行業的商業模式「建基於不守法」，直言「我們不需要更多數碼貨幣，我們已有數碼貨幣，它們是美元、歐元、日圓……那麼加密貨幣有甚麼潛在價值呢？」分析指，美國是看到加密貨幣的威脅而高調出手，惟相關市場已發展成熟，想禁絕也難。

SEC一邊狀告兩大加密貨幣交易平台，另一邊則宣揚要怎樣才算合法。亨斯勒透露，當局已經與數十家加密貨幣參與商進行對話，目前相信該行業的商業模式是「建立在不遵守美國證券法的基礎上」，並且許多人「攙雜了在傳統金融中不被當局允許的多種功能」。

就本輪的法律行動，他說是要證明，這些平台是有證券成分，不單是支付的工具，而證券法律多年來已很清楚，這是需要註冊。他又稱，當局隨時願意與行業合作，就是將幣圈內的投資者和發行人帶到合規之中。

逾百企查詢申港虛產牌照 比特幣未見再度大瀉，每枚昨於27,000美元附近徘徊。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑對本報表示，亨斯勒的言論未必全對，首先是美國本身亦未發行央行數碼貨幣（CBDC）；另外，加密貨幣去中心化的概念，本身就是不用給個別國家或貨幣壟斷市場，其本質是不受單一結算所的規管。

至於美國本次對幣圈高調開火，他認為，可能是美國當局看到加密貨幣的威脅，尤其是多國希望「去美元化」，並企圖創造出另一套交易系統，以繞過以美元主導的環球銀行金融電訊系統（SWIFT），而且去年底加密貨幣交易所FTX倒閉，確實牽連到不少證券行和金融機構，如讓加密貨幣交易規模再無限制地擴大，確實可以成為一種金融武器，故估計SEC才會有本次的法律行動。

美國的幣圈要求當局更清楚地界定何謂不合法，而在本次事件之後，幣圈有向東移之勢。虛擬保險和保險科技初創公司OneDegree共同創始人郭彥麟表示，美國及新加坡兩地監管正在進一步收緊，而香港、杜拜及巴黎則歡迎虛擬資產在受監管的情況下，申請牌照並落戶當地。整體而言，虛擬資產活動有自西方國家轉移至亞洲的傾向。

據該公司所知，逾百間企業正就申請香港的虛擬資產服務供應商牌照作出查詢。根據香港證監會早前公布的指引，相關公司的冷錢包及熱錢包需要投保，以在面對潛在的盜竊及犯罪行為風險時，客戶資產仍然受到保障。

趙長鵬身家兩日失109億 SEC連日大動作，讓幣安創始人趙長鵬身家兩日內蒸發14億美元（約109.2億港元）；Coinbase行政總裁Brian Armstrong淨資產也下挫3.61億美元（約28.1億港元）。不過，有「科技股女股神」之稱、方舟投資創始人伍德依然「無有怕」照入貨，包括其旗艦基金及多隻交易所買賣基金（ETF）周二共購入41.93萬股Coinbase，以周二收盤價計算，市值逾2,100萬美元（約1.63億港元）。

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