日清：原料價回穩 暫無意加價

安藤清隆表示，中港兩地通關以來，香港市場表現持續恢復，至於內地於農曆新年推廣表現不俗，雖然節後經濟活動有所放緩，年輕人失業率高企，認為當地經濟活動恢復需要一些時間，但仍對今年全年業績表現感到樂觀。他又提到，主要原材料之一棕櫚油價格已經復常，燃料及麵粉價格亦逐步復常，有望進一步降低原材料成本，今年暫無加價計劃。

推高端即食麵增利潤 他說，今年會繼續推出高端即食麵產品，提升利潤空間。另去年底日清斥約400萬元收購即食麵製造分銷商珠海永南餘下約三成股權，繼而全資擁有它，料為今年盈利帶來貢獻，未來將繼續尋求其他投資機會。

非即食麵業務方面，他謂，鮮切蔬菜目前產能已滿，未來或額外增加有關投資。冷凍食品以往受惠疫情相關需求，疫後雖然有一些放緩，相信是與市民外出旅遊有關，該業務自4月開始見起色。分銷業務方面，隨着本港生活復常，酒店、餐廳等客戶需求帶動礦泉水業務改善。

日清去年推出會員計劃，安藤表示市場反應不俗，香港市場有約8萬人參與，目前允許顧客掃指定產品的二維碼賺取積分的活動只限於合味道產品，他預計今年會把相關計劃擴至袋裝即食麵。