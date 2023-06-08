港交所研人幣櫃台納港股通 暫無時間表

姚氏續指出，將人民幣櫃台納入「港股通」與成交量多少並無關係，而是兩地監管機構、交易所以及結算所等對相關模式有共識，並且做好對接工作。

港人幣資金池萬億 他坦言，人民幣櫃台的成交需時建立，基於目前市場配套並未齊全，投資者持有人民幣資產比例偏低，而本港有約一萬億元人民幣資金池，相信有資產配置需要，認為人民幣櫃台能為市場提供選擇，又留意到不少海外投資者對有關產品興趣濃厚。當人民幣投資產品持倉增加，將帶動相關投融資機會，並進一步擴大人民幣資金池。

將有更多莊家進場 現行獲批的逾20隻股份，佔股本證券日均成交約四成。雙櫃台模式推出之後，有關股份可以用港幣和人民幣在兩個獨立的櫃台進行交易及互相轉讓。是次同時引入市場莊家機制，為人民幣櫃台提供買賣雙邊報價，現有9名莊家。

港交所交易部聯席主管郭含笑表示，雙櫃台莊家是為了減少港元人民幣櫃台之間的價差，同時增加人民幣櫃台的流動性，強調仍然有一定莊家在申請階段，未來可能會有更多莊家進場。

另外，港交所營運科結算及存管部主管劉希靖提到，當雙櫃台模式推出後，櫃台轉換指示5元費用將撤銷，即櫃台互換不收費。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，有信心在推出雙櫃台模式和雙櫃台莊家機制後，可為投資者提供更多元化的交易選擇，進一步豐富香港離岸市場的人民幣投資產品，加強香港證券市場的競爭力，而港交所、香港證監會及香港金融管理局將繼續與市場各方緊密溝通，並推出一系列市場推廣和投資者教育活動。