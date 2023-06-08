恒指升少截 成交額縮至870億兩周最奀

港股昨日做好，恒生指數曾高見19,410點，創逾兩星期新高，最終全日升幅收窄至152點或0.8%。成交額再度不足千億元，縮至870.15億元，為兩周以來最少。港股通轉淨買入2.41億元，與此同時，摩根資產管理透露再度增持中資股。

恒指高開227點後，最多漲311點，高見19,410點，之後在19,300點水平徘徊，尾市升幅收窄，收市報19,252點。國企指數收報6,541點，漲61點或0.94%，連續4個交易日上升；科技指數收報3,921點，上揚86點或2.26%。

該企晚上再宣布，主席曲乃杰及若干高層擬於未來12個月內，斥最多一億元於公開市場上增持股份。

摩根再度增持中資股 不少券商下調恒指目標預期，惟摩根資產管理新興市場和亞太股票投資組合經理Ayaz Ebrahim表示，公司在中資股去年第三季觸底後增持，之後一度因經濟數據未如理想而套現，但已再度加倉。雖然最近中國的數據顯示復甦已經減弱，但該行仍然對中國消費市場充滿希望，正關注零部件製造商、內地支出相關等股份，偏好市值較小的股份。