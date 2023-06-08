恒指升少截 成交額縮至870億兩周最奀
港股昨日做好，恒生指數曾高見19,410點，創逾兩星期新高，最終全日升幅收窄至152點或0.8%。成交額再度不足千億元，縮至870.15億元，為兩周以來最少。港股通轉淨買入2.41億元，與此同時，摩根資產管理透露再度增持中資股。
恒指高開227點後，最多漲311點，高見19,410點，之後在19,300點水平徘徊，尾市升幅收窄，收市報19,252點。國企指數收報6,541點，漲61點或0.94%，連續4個交易日上升；科技指數收報3,921點，上揚86點或2.26%。
大行籲買 創科彈半成
創科實業(00669)反駁沽空報告指控後獲大行支持，反彈5.67%，是表現最好藍籌股。花旗認為創科估值吸引，現時股價回落是很好的吸納機會，評級「買入」。大和亦稱狙擊創科的沽空機構主要論點有很多不足，目標價120元，評級亦為「買入」。
海昌瀉27% 跌因不明
值得留意的是，海昌海洋公園(02255)因股價波動，昨日上午3度觸發市調機制而進入冷靜期，即市一度急挫37.41%，低見0.97元，收市報1.13元，跌27.09%，成交激增至3.86億元。該企於尾段刊發公告稱，董事會不知悉股價或成交量不尋常變動之原因，或任何按證券及期貨條例必須披露、不公布會出現虛假市場的資料；收市後再宣布，鄭州海昌海洋公園獲得為期10年、總額14.36億元人民幣的銀團貸款，一期預計今年內開業。
該企晚上再宣布，主席曲乃杰及若干高層擬於未來12個月內，斥最多一億元於公開市場上增持股份。
摩根再度增持中資股
不少券商下調恒指目標預期，惟摩根資產管理新興市場和亞太股票投資組合經理Ayaz Ebrahim表示，公司在中資股去年第三季觸底後增持，之後一度因經濟數據未如理想而套現，但已再度加倉。雖然最近中國的數據顯示復甦已經減弱，但該行仍然對中國消費市場充滿希望，正關注零部件製造商、內地支出相關等股份，偏好市值較小的股份。
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