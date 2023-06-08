內房新策或月內推 摩通：對銷售影響微

正當市場憧憬內地限購措施醞釀「減辣」之際，外資大行卻大潑冷水，道出樓市買家仍然不為所動的重點來，同時在岸及離岸投資者亦未見追入內房板塊炒作。不過，內地官媒昨日刊文表示，內房市場企穩還需一些耐心，更形容樓市逐步進入平穩發展階段，強化6月新政策出台的預期。

近期多地已推出房地產優化政策，主要集中在降低買家首期支付比例、優化公積金買樓等措施，易居研究院研究總監嚴躍進指，目前正是房企谷銷售關鍵期，6月買樓政策應予更多支持。

萬達商管19億股權傳遭凍結 官媒文章指，住房需求從過去「有沒有」向「好不好」轉變，無論從銷量或售價看，樓市沒大跌，4月及5月較首季回落屬正常調整。

與此同時，有杭州發展商趕在樓市放寬政策前出招，內媒引述當地中介指出，新樓原價賣但按房型贈送黃金，每100萬元（人民幣‧下同）樓價最多回贈約1.05公斤，以一房購入價約250萬元、兩公斤黃金折合逾47萬元計，變相近八折回贈優惠。

惟摩根大通認為，一線城市非核心區需求端放寬樓市政策料持續推出，或將部分需求從核心區轉移至非核心區，料不會整體提振買家信心，對銷售影響輕微。該行又引述投資者指，對更強的政策刺激期望較低，故大多未有在是次升浪追入市。

內房債務困局難解，大連萬達集團持有的大連萬達商業管理集團價值19.79億元的股權，據報遭上海一法院凍結。國際評級機構標普日前已下調萬達商管的長期發行人信用評級至「BB」，續將其評級列入負面信用觀察名單，以反映萬達商管子企珠海萬達商管赴港上市相關的不確定性。

多家國有內銀或今日降存息 下半年穩增長的窗口期展開在即，多家國有大型銀行傳本周四起正式調整人民幣存款利率。其中，兩年期存息降10點子至2.05厘，3年及5年期利率均減15點子，分別至2.45厘和2.5厘。分析料內銀新一波減存息潮，或為下調政策利率做準備。