華出口轉跌7.5% 恐續受壓

上月進口挫4.5% 勢出招提振內需 全球經濟增長及需求放緩，為中國疫後復甦步伐帶來打擊。內地5月以美元計價的出口按年跌7.5%，遠差過市場預期，為今年2月後首次下跌，進口同告下跌4.5%，但好過預期。分析指，當局需採取更果斷的貨幣政策刺激措施，以提振內需重啟穩增長的引擎。

輸東盟瀉16% 運俄飆逾倍 中國海關總署數據顯示，上月出口總值2,835億美元，進口則約2,176.9億美元，貿易順差658.1億美元，按年縮逾16%。首5個月累計，中國出口增加0.3%至約1.4萬億美元，進口跌6.7%至約1.04萬億美元，貿易順差擴27.81%至3,594.8億美元。

首5個月來看，東盟仍是內地最大的貿易夥伴，與東盟貿易總值為3,770.74億美元，按年升2.1%，可是單計上月內地對東盟出口按年急瀉15.91%，是2020年5月以來首次。至於歐盟及美國作為第二及第三大貿易夥伴，內地上月對歐盟出口下跌7.03%，對美國出口更加重挫18.23%，首5個月分別累瀉4.9%及15.1%。反觀上月內地對俄羅斯出口按年續飆升1.14倍，首5個月出口累升75.6%，自俄國進口亦累漲20.4%。

值得留意是，全球對內地汽車需求強勁，上月內地汽車出口43.8萬輛，按年大升逾九成，涉額90.39億美元，狂升1.23倍；首5個月汽車出口金額按年增1.07倍。有外媒分析指，內地汽車出口浪潮未知會否觸碰到美國華府的神經，重演加徵關稅伎倆來強行阻截中資汽車工業驚人增長的勢頭。

大新銀行經濟研究及投資策略部指，外圍經濟前景放緩，新訂單減少的情況下，內地整體出口，特別是出口往主要成熟市場可能仍受壓一段時間。美日韓等國對華實施科技限制，或繼續不利未來高端技術產品進出口，並預料內地消費需求逐步恢復，進口仍有望逐步回穩。大華銀行亦指，內地經濟數據反映陰霾未散，進一步印證第二季經濟增長走勢放緩，因此決定將內地全年進口預測由原來升2%，調低至跌2%，出口預測維持收縮3%。

瑞聯銀行預計，內地政府為刺激內需以支撐經濟，6月至少下調一次存款準備金率，及考慮一系列針對性措施，包括降低存款利率等。

人幣弱 在岸價逾半年低 受外貿數據差過預期影響，在岸人民幣昨日官方下午4時半收報7.126兌每美元，按日下跌86點子，為逾半年新低；離岸價一度低見7.1419。由官方開出的中間價則報7.1196，也跌121點子。惟交易員相信，人民幣匯價跌穿7.1關口，之後貶值速度將減慢，屆時內地進口商的成本壓力亦會下降，有利內需拉動經濟。

昨日國家外匯管理局亦有披露最新數據，顯示內地5月底外匯儲備3.17萬億美元，較4月底減少283億美元或0.88%。黃金儲備為6,727萬安士，按月增51萬安士，為連續第7個月上升。

當局指，受主要經濟體財政和貨幣政策預期、全球宏觀經濟等因素影響，美匯指數上升，全球金融資產價格漲跌互現。在匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用下，當月外匯儲備規模下降。內地經濟運行持續回升向好，有利外儲規模保持基本穩定。

內地外貿按年變幅