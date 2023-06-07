流動性每況愈下 港股價殘豈無因

港股估值持續低迷，讓不少股民心死，年輕股民更索性轉投海外股市「搵食」，對港股說不，外資參與度大不如前更是鐵一般的事實。落得如此敗局，皆因這些年港股的波動細、流動性不足，投入的資金不斷被套牢，企業也難以進行大規模融資，結果愈做愈縮，估值低迷，新股市場冷清，資金流走是必然結果。不過，弱足30年的日本股市，都能藉財政、貨幣與產業政策謀翻身，香港也得積極正視資本市場問題，掌握好「人民幣國際化」這救命符，設法強化實體經濟競爭力，帶來更多新的題材，改善流動性，否則港股估值恐怕沒有最低，只有更低。

金融業作為香港經濟主要支柱之一，這些年國際金融中心的地位，成就了香港經濟的蓬勃發展。問題是香港經濟發展長年未有與時並進，也不見得有戰略性的規劃轉型，產業變得空心化。到如今港口貿易、旅遊零售、地產景氣都呈「大勢已去」之象，無法重現昔日榮景，就連金融業也在響警號。歸根究柢，乃香港的進步嚴重不足，但地球繼續轉，來自內地、亞洲以至全球金融市場的競爭日大，致如今香港愁對百年變局，進退失據。

其實，香港金融業的困境不是這數年的事，而是回歸以來歷屆港府一再蹉跎歲月的結果。廿年前的一「疫」，將香港經濟打進谷底，金融市場靠包括騰訊等中企來港上市支撐，港口貿易有《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）救亡，旅遊就靠內地推出個人遊來救援。隨着騰訊規模不斷擴大，港股就靠這隻股王「丹天保至尊」，吸引更多中資科企及海外資金參與，這些日子，換來了時間，可惜卻沒有被善用來進行戰略轉型，白白錯失上進的機會。

當中美開打貿易戰，中資科企發展增長放緩，甚至面臨監管風暴，港股便失去動力。在題材貧乏、流動性不足下，估值不斷受壓，成交表現與市值規模變化不成正比。至近年更明顯跑輸歐美股市，愈做愈縮，就連中概股都沒多大興趣來港上市，一來拿不到好估值，二來市場缺乏流動性，不利融資，上市功能不甚理想。今年上半年本港新股市場「寂靜」的場面，就成了新常態。

港股如今面對的競爭，非單止亞洲股市，還有正在加大改革開放的A股市場。要爭取翻身，除了得加快優化產業發展，致力追回在創新科技方面的失地外，更重要的是把握好人民幣國際化的需要，充當好中國的國際金融中心角色，藉此設法改善港股的流動性，讓市場重現活力、迎合不同的題材，讓資金與企業重新聚焦香港資本市場。否則等到人民幣國際化與內地資本市場發展成熟，屆時港元與港股大概也完成歷史任務了。

所謂「風水輪流轉」，未來的世界中心向東移，亞洲將成世界經濟增長的焦點。香港有內地的支持，理應更有條件擔當地區發展的中心，就看港府能否痛定思痛，克難實踐、勵精圖治，謹記發展才是硬道理，免得蘇州過後，欲哭無淚！