板塊分析：減碳目標引領能源企轉型

許多聚焦於氣候變遷題材的投資者，往往忽視了中國企業的存在，其實不宜如此。中國為達到淨零排放的目標，需要有基礎設施支援電動車與替代能源，以及促進能源、水源與環保材料的使用效率。採銅業者、海底電纜製造商與智慧電網供應商等，均有助於全球升級與精簡基礎建設。

例如中國一家供應電網設備公司，旗下科技解決方案涵蓋系統自動化、智慧電網、再生能源與節約能源等領域，其在主要產品類別的市佔率達30至40%。

鑑於政府決策對中國經濟的影響重大，投資中國企業對於國際投資者可能存有不確定性，惟相信嚴謹的投資過程有助減緩法規風險，亦即應該鎖定有助於推動全球能源轉型，並與中國長期政策目標接軌的中國企業。

成重大長期政策趨勢 投資者若能了解中國政策與經濟情況的特色，便可發掘長期而具韌性的投資機會。中國承諾在2060年前達到「碳中和」目標，形同一股重大的長期政策趨勢，可望推升能源轉型的相關企業。

許多企業都是潛在投資目標，範圍涵蓋工業、公用事業、原料、非核心消費品與科技等。參與淨零排放轉型趨勢、且市值在10億美元以上的國內外中資股約有400家；而產業領頭羊若能促進達成淨零排放目標，亦能應對氣候風險，可望名列首選個股。此外，潛在目標亦應該具備強勁的競爭優勢、擁有長期增長動力，且股價具吸引力。

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