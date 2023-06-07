輪商精選：看好日股 留意10898
日本股市持續強勢，日經平均指數周二錄得4連升，突破32,500點水平，再創1990年以來新高。外媒引述分析員指，市場對日本企業管治及提升股東回報改革，以及整體企業盈利表現看法趨向正面。
資金面上，外資持續流入日本股市，而日本通脹有回升迹象，市場亦憧憬更多當地家庭將銀行存款轉投股市，尋求更高回報，均支持近期股市升勢。
做淡考慮10899
如投資者希望涉獵日本股市，除日股相關交易所買賣基金（ETF）之外，亦可留意與日經平均指數掛鈎的窩輪，可利用窩輪的槓桿效應，捕捉日股潛在投資回報。投資者用港股證券戶口便可買賣，而且日經窩輪同樣以港元計價，不需要轉換日圓。
如看好日經平均指數繼續突破高位，可參考日經認購證10898，行使價34,000點，實際槓桿逾8倍，12月初到期；看淡可留意日經認沽證10899，行使價27,000點，實際槓桿逾7倍，同為12月初到期。
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