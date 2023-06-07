居屋有市：裕泰苑未補價賣428萬 啃辣稅仍大賺158萬

新居屋樓價逆市向上，東涌裕泰苑再錄付辣稅仍大賺個案，該屋苑一個兩房移民盤於未補價第二市場售428萬元，繳付上述稅項後仍賺逾158萬元。

中原吳家威表示，上址為B座高層8室，實用面積約447方呎，叫價480萬元，減價52萬元獲白居二客購入，呎價約9,575元。據了解，原業主2019年以約227萬元一手購入，入伙不足3年轉手，需付10%額外印花稅約42.8萬元。

利嘉閣劉信仁稱，長沙灣凱樂苑C座低層4室一房戶，實用面積約391方呎，白居二客睇樓後約3小時，即以468萬元購入，呎價約11,969元，單位於2019年購入，帳面升值約218萬元。

康盛自由市場呎價7398元 樓齡較高的居屋卻要勁減吸客。富誠地產李志揚透露，慈雲山慈愛苑3期J座高層2室，實用面積約650方呎，套三房間隔，早於2021年底在第二市場放售，累減120萬元，終售530萬元，呎價約8,154元。

已補價自由市場居屋都要平賣。香港置業稱，將軍澳康盛花園3座低層C室三房戶，實用面積約588方呎，以483萬元放盤約3星期，同區客終以435萬元購入，呎價約7,398元，低市價約10%。