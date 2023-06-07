二手蝕讓：雲海兩房950萬沽 5年跌10％

半新盤樓價「升唔起」，部分更要貶值出貨。馬鞍山雲海兩房單位減價後售950萬元，物業約5年帳面跌價約10%。

中原胡耀祖表示，上述單位為Maple Court第1座中層A室，實用面積約534方呎，開價約968萬元，減價約18萬元，終獲用家承接，呎價約17,790元，原業主於2018年以1,060萬元購入，最新做價帳面低約110萬元。

啟德二手市本月暫錄約兩宗買賣。消息透露，OASIS KAI TAK第3座高層單位，實用面積約360方呎，成交價790萬元，呎價約21,944元，單位約6年帳面貶值約20萬元。

翠林花園累減120萬轉讓 港島屋苑都失守。中原林龍南指，北角康澤花園B座高層4室一房戶，實用面積約396方呎，獲用家以683萬元購入，呎價約17,247元，原業主於2020年初以700萬元購入，帳蝕17萬元。

受新盤開售影響，新界西北二手市有更大減幅。該行李美賢表示，屯門翠林花園D座高層1室套三房戶，去年10月放售，累減120萬元，以580萬元沽出，呎價約9,635元。中原王勤學指，元朗尚悅9座低層D室兩房戶，2021年放盤至今累減82萬元，終以568萬元售。

上車盤跌幅趨明顯。消息稱，牛頭角得寶花園樓價再跌穿「4球」，單位為A座中層戶，市傳僅售390萬元，呎價約1.38萬元，貼近2015年同類型單位做價。