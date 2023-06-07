4月私宅落成340伙 月減32%

差餉物業估價署最新數據顯示，今年首4個月私宅落成量暫僅達全年預算落成目標19,953伙的約35.8%，惟去年同期已達標約43.7%。以分區落成量計，4月港島區再錄「零落成」，已經連續兩個月出現相同情況，九龍區落成量亦勁減，期間只有約3伙落成，按月減少約484伙或約99.4%。