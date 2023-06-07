4月私宅落成340伙 月減32%
2023年本港私人住宅落成量有減少迹象。政府昨公布今年4月私宅落成量只有340伙，較3月減少約32.4%，而今年首4個月累計有7,136伙住宅落成，較2022年同期少約28.5%。
差餉物業估價署最新數據顯示，今年首4個月私宅落成量暫僅達全年預算落成目標19,953伙的約35.8%，惟去年同期已達標約43.7%。以分區落成量計，4月港島區再錄「零落成」，已經連續兩個月出現相同情況，九龍區落成量亦勁減，期間只有約3伙落成，按月減少約484伙或約99.4%。
至於新界區4月私宅落成量約337伙，較3月約16伙大幅增加約20.1倍。而今年截至4月實用面積約431方呎以下細單位累積落成量約3,967伙，仍為各類面積中最多。
元朗地申建789間屋
另外，元朗和生圍加州花園以北一幅地皮修訂住宅發展方案，向城市規劃委員會遞交最新申請，將原先興建268間洋房的計劃，當中包括一間面積近25萬方呎巨型大屋，改為發展789間，數量大增近兩倍，每間屋平均面積約1,132方呎，亦較之前縮細約66%，並取消該大屋項目。該發展項目原由中國恒大(03333)持有，其後項目被接管，由基金買入。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：