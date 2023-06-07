待批樓花2.27萬伙 一年高

上月2074戶申預售 新世界啟德項目最多 樓市聚焦新盤，發展商亦加快推盤部署。地政總署資料顯示，5月有5個樓盤入紙申請預售，共涉2,074伙，使累積待批單位增至22,747伙，按月再增242伙或1.1%，再創一年新高。

安峯取消預售 資料顯示，華懋集團旗下近現樓的觀塘安峯，提供334伙，於上月取消申請預售樓花。集團於今年3月透露，或會將項目打造成安老社區。九龍太子道西296號隆敍撤回預售申請。而路勁地產屯門管翠路18號項目命名為凱和山。

NOVO LAND 2A期周六推 新鴻基地產( 00016 )屯門兆康NOVO LAND第2A期的收票數字持續攀升。新地副董事總經理雷霆表示，項目落實周六以價單形式發售188伙。對於政府有機會再放寬首置人士按揭成數，他歡迎有關措施，相信是首次置業人士，尤其年輕人置業佳音。

新地代理總經理陳漢麟稱，首輪發售包括26伙開放式戶、11伙一房戶、133伙兩房戶及18伙三房戶，折實價334.73萬至941.46萬元，折實呎價12,830至14,775元。整批單位按定價計市值逾12.8億元，其中98伙折實價屬600萬元以下。該盤已接獲逾3,600張入票，大手客票源佔約兩成，暫超額逾18倍。同系大埔白石角University Hill第2B期錄本月第9宗成交，昨售出優景閣第5座12樓A2室兩房戶，成交價856.41萬元，呎價約19,508元。