待批樓花2.27萬伙 一年高
上月2074戶申預售 新世界啟德項目最多
樓市聚焦新盤，發展商亦加快推盤部署。地政總署資料顯示，5月有5個樓盤入紙申請預售，共涉2,074伙，使累積待批單位增至22,747伙，按月再增242伙或1.1%，再創一年新高。
安峯取消預售
資料顯示，華懋集團旗下近現樓的觀塘安峯，提供334伙，於上月取消申請預售樓花。集團於今年3月透露，或會將項目打造成安老社區。九龍太子道西296號隆敍撤回預售申請。而路勁地產屯門管翠路18號項目命名為凱和山。
天瀧首沽低座特色戶
瑜一1C期1993萬成交
華懋集團等的何文田站瑜一第1C期以1,993.81萬元沽第5B座17樓A室三房戶，實用面積656方呎，呎價約30,393元。信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙I，以2,072萬元售出2座5樓A室三房戶，實用面積794方呎，呎價約26,096元。
NOVO LAND 2A期周六推
新鴻基地產(00016)屯門兆康NOVO LAND第2A期的收票數字持續攀升。新地副董事總經理雷霆表示，項目落實周六以價單形式發售188伙。對於政府有機會再放寬首置人士按揭成數，他歡迎有關措施，相信是首次置業人士，尤其年輕人置業佳音。
新地代理總經理陳漢麟稱，首輪發售包括26伙開放式戶、11伙一房戶、133伙兩房戶及18伙三房戶，折實價334.73萬至941.46萬元，折實呎價12,830至14,775元。整批單位按定價計市值逾12.8億元，其中98伙折實價屬600萬元以下。該盤已接獲逾3,600張入票，大手客票源佔約兩成，暫超額逾18倍。同系大埔白石角University Hill第2B期錄本月第9宗成交，昨售出優景閣第5座12樓A2室兩房戶，成交價856.41萬元，呎價約19,508元。
弦岸部署今上載樓書
莊士中國(00298)的鴨脷洲弦岸部署今日上載樓書。該公司主席莊家彬指，計劃本周開放示範單位予傳媒參觀，並預計短期內可向公眾開放。該盤最快月內公布首張價單，料提供不少於50伙，有機會月內開售。發展商又指，該盤提供105伙，其中有8伙特色戶分布於5樓及28樓，料招標形式發售。
蔚藍東岸累售426伙
五礦地產(00230)的油塘蔚藍東岸累沽426伙，套現逾37.5億元。該公司營銷及市務總監黃少鴻稱，項目可於8月獲批入伙紙，屆時將設現樓示範單位，並料於今年底交樓。該盤昨售出5座20樓E室，屬實用面積537方呎兩房戶，成交價1,104.63萬元，呎價約20,570元。香港置業行政總裁馬泰陽稱，昨日起至6月30日經該行購買項目一手指定單位首5名買家，每位可獲贈價值1.8萬元旅遊禮券。
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