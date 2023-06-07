●積金局的數據顯示，截至今年3月底止，強積金（MPF）總資產值1.1萬億元，較10年前增144%，其中扣除收費及費用後之淨回報約2,600億元；首季以不同理由（例如退休）提取MPF的申索總數約5.4萬宗，按季增加2%；當中以永久離港為由提取MPF的申索數目為6,700宗，按季減4%，按年減11%。