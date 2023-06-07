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●國泰航空(00293)公布，將於6月30日，就港府所持有的優先股派付15.241億元的遞延股息，即派付所有累計遞延股息；又指集團有意派付所有將到期的優先股股息，並在適當時候贖回優先股。此外，集團宣布毋須動用港府提供的78億元過渡貸款融資，該項融資於6月8日到期。
●積金局的數據顯示，截至今年3月底止，強積金（MPF）總資產值1.1萬億元，較10年前增144%，其中扣除收費及費用後之淨回報約2,600億元；首季以不同理由（例如退休）提取MPF的申索總數約5.4萬宗，按季增加2%；當中以永久離港為由提取MPF的申索數目為6,700宗，按季減4%，按年減11%。
●香港財務策劃師學會公布最新「香港退休開支指數」，退休人士每月真實退休開支為13,800元，較去年13,500元增加300元；只有28%受訪者能維持退休收入替代率（即收取退休前收入的七成），是3年調查以來受訪者對其財務穩健程度最悲觀的一年；另兩成受訪者有意移居外地，較去年的9%大增11個百分點。
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