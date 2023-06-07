SEC向幣安提13項指控 Coinbase亦被告 股價冧

加密貨幣交易平台FTX申請破產後，幣圈清算風暴一浪接一浪！美國證交會（SEC）連環狙擊兩大加密幣交易所，首先向幣安提出13項指控，指其與創始人趙長鵬涉嫌進行各種證券法違法行為，周二再將槍頭指向Coinbase，入稟控告其多年來違反相關法規，Coinbase發行的最少13種虛擬資產，理應屬於證券，事先應向監管機構登記，炮轟該企「不法提供交易、經紀及結算服務」，要求退還不當所得，並須以交易所登記，接受聯邦機構監管。

消息拖累比特幣價格昨日跌穿每枚26,000美元，跌幅近半成。Coinbase股價周二早段則曾暴瀉20.88%。

SEC提交給美國聯邦法院的136頁起訴書中，指趙長鵬及其交易所允許美國高淨值投資者和客戶，繼續在幣安不受監管的國際交易所進行交易，藐視「了解你的客戶（KYC）」基本規則。起訴書續指，幣安未能註冊為全國證券交易所、經紀人及經銷商和結算機構。

指趙長鵬控制客戶資產 至於其他指控包括幣安誇大交易量，沒有限制美國客戶使用平台，在市場監控方面誤導投資者等；更特別指出趙長鵬秘密控制客戶資產，隨心所欲轉移資金及與交易所資產混合。

文件又提到，趙長鵬至少在去年3月是做市商、資產管理公司BAM Trading和BAM Management的董事會主席；而在去年10月至今年1月期間，趙長鵬個人曾收到從幣安一個銀行帳戶轉入6,250萬美元。同時，SEC也認為幣安的做市合作夥伴Merit Peak和Sigma Chain是由趙長鵬背後掌控，存在不正當利益關係。

幣安：指控失實 積極抗辯 隨着SEC起訴幣安及趙長鵬13項控罪，數據平台Dune顯示，幣安平台上已累計逾5億美元淨流出，並有逾10億美元的資產被移出幣安。幣安則反駁指控失實，會積極抗辯，強調交易平台並非在美國註冊，所以相關法規不適用，客戶資產仍然安全，並會積極配合SEC的調查，進行廣泛的善意討論，以達成妥協的方案。