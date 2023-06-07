澳洲意外加息0.25厘 澳元漲逾1%

澳洲通脹遲遲未見降溫，迫使當地央行連續第二個月加息0.25厘，屬市場意料之外！澳洲央行昨日將基準利率上調至4.1厘，為2012年以來最高。消息公布後，澳元兌美元應聲抽高，曾見66.85美仙的兩周高位，升幅逾1%，折合兌5.23港元。

值得留意的是，在外媒早前訪問的30位經濟學家中，僅得10位預期澳洲央行今次加息，相當於加息機率只有三分之一。是次澳洲央行出乎意料的加息行動亦令當地股市波動，悉尼普通股指數昨日收報7,319點，跌1.1%。

通脹仍高 或再上調利率 今次澳洲央行的議息聲明，就未來貨幣政策取態的相關論述，則與5月份會後聲明幾乎百分百一致。議息聲明重申，雖然當地通脹高峰已過，但7%的通脹率仍然太高，進一步加息可令通脹在合理時間範圍內回歸目標，委員會仍決心將通脹恢復至2至3%的目標區間，暗示或需要進一步收緊貨幣政策。

該央行又指，對物價和薪酬大幅上升的風險保持警惕，並認為勞動市場雖然有所緩和，但仍然非常緊張，只要生產率增長加快，薪酬增長仍與通脹保持一致。至於利率上升和生活成本壓力導致家庭支出大幅放緩，樓價再次上漲，雖然部分家庭擁有大量儲蓄得以緩衝，但其他家庭正經歷財務緊縮情況。

此外，部分大行亦因應澳洲央行加息而上調息率預期。其中，德銀預期澳洲基準利率在9月將達至4.6厘。另有分析認為，澳洲7月起將全國最低工資上調5.75%，令央行抗通脹的任務更為艱巨。