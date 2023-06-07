本田5月在華新車銷量增13%

日本車企本田（Honda）宣布，5月在中國的新車銷量按年增長13.7%至10.13萬輛，為自去年8月以來首次實現單月按年增長；今年首5個月在華之累計銷量為41.65萬輛汽車，按年下降22.6%。

本田在華有兩家合資公司，其中位於湖北武漢的東風本田5月銷量增長38.8%，位於廣東廣州的廣汽本田銷量則下跌3.6%。

日媒報道，若單計混合動力車（HV）、插電式混合動力車（PHV）和純電動汽車（EV）等電動化車型，本田首5月的銷量增長6%。在中國，純電動汽車和插電式混合動力車等新能源汽車的市場正在擴大。

福士另覓零件減依賴中國 為迎合市場需求，本田在5月下旬在華大幅改進了主力車型之一的「雅哥」，將原先為汽油車和混動車的產品線改為汽油車和插電式混動車。

此外，德國最大汽車企業福士汽車（Volkswagen）據報正在全球範圍另覓供應，以擺脫其在電池零件上百分百依賴中國的局面。外媒引述福士董事會成員兼技術總監Thomas Schmall指，該企正在從加拿大、印尼等各地尋找供應，以減少在歐美地區銷售的電動車使用中國電池零件，最終目標是將中國零件在其製造的電池所佔份額，由現時的100%降至50%。

事實上，早前福士已宣布斥巨資在加拿大設立電池廠，同時表明將會尋求與亞洲國家合作，在10年內興建3間電池廠。