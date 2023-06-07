台積電：德設廠「感覺良好」

世界最大晶片代工商台積電近年屢被美國及其盟國「邀請」海外設廠。董事長劉德音昨日於股東大會上表示，對於進軍德國設廠「感覺良好」，正與德國當局就補貼問題仔細磋商，填補台灣與德國之間供應鏈和勞工上的差距。

最先進製程留台灣生產 另一方面，台積電上月已為在美國亞利桑那州在建新廠，向美國當局提交領取《晶片法案》下補貼的「預申請」，商務部的態度「開放」。他又稱，正與客戶合作擴大在美國、日本和內地的生產，但長遠來看，公司仍致力大部分最先進製程的產能留在台灣，如3納米的大部分，以及未來的兩納米和1.4納米。當被問及有關開始兩納米製程試產前置作業的消息，該企僅稱相關技術開發進展順利，目標是2025年量產。

料晶片代工收入贏全行 總裁魏哲家重申，全年全球晶片代工行業的收入估計會倒退7至9%，但台積電技術領先且有差異化優勢，以美元計的收入只會跌1至6%，跑贏全行。財務長黃仁昭稱，以公司盈利可望持續增長，股息增加亦將可期。

劉德音表示，未來幾年資本開支不會像過去幾年般「陡增」，並指近日AI相關的晶片訂單突然增加，對先進封裝的需求遠大過公司現有產能，逐趕忙擴產；又謂把晶片堆疊的3D集成電路封裝技術達公司先進研發投資的四分之三。而即使AI令高效能運算（HPC）的收入貢獻超越智能手機，不代表智能手機的收入會萎縮，因為英特爾（Intel）等都提到AI也會應用到手機和電腦產品，強調集團前景十分光明。