渣打傳洽售航空融資業務

渣打股價昨日收報64.7元，升0.15%；渣打倫敦股價午後升1.57%，見669.2便士，折合65.06港元，較港收市高約0.55%。

助提升沙特AviLease地位 渣打航空金融業務Standard Chartered Aviation Finance總部位於都柏林，擁有逾120架飛機，並提供燃油對沖及債務融資等多項服務。報道指，渣打為削減成本及提高股東回報，有意出售上述業務。惟PIF及渣打拒絕評論。

報道指，是次交易相信能將助AviLease提升其於中東和其他主要租賃市場的地位。去年才成立的AviLease在近日表示，從自另一家飛機租賃公司Avolon Holdings手中收購了13架飛機，使其資產組合增至45架飛機。

為推動經濟產業多元化，PIF進行了一系列的收購。去年便成立了Savvy Gaming Group，在視訊遊戲行業嶄露頭角，迅即透過其斥資數十億美元收購電子競技公司ESL及瑞典遊戲集團Embracer等公司股份。