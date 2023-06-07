富衛香港首季首年保費收入多疫前82%

通關帶動本地保險業務，富衛香港及澳門首席市務及數碼總監謝振國表示，今年首季該企首年保費收入較2019年疫前同期增長82%；新業務保單數目較疫前增73%。隨着經濟活動恢復，對業務增長勢頭審慎樂觀，但他同時強調本地市場，形容香港有很大的市場尚未開發，需要「兩條腿並行」，亦留意到本地大眾及中層家庭有保障缺口，未來產品會在這方面着墨。

新業務價值升1.76倍 首季富衛香港來自專屬代理人的壽險新業務價值按年增長1.76倍，謝振國稱，去年富衛香港代理人團隊擴展速度為全港最快、增幅較2021年增長17%，冀今年增幅維持相同水平；亦會平衡發展直銷渠道，不會側重其中一面。

網上渠道方面，自2021年重新推出網上保險平台後，今年首季透過直接渠道貢獻新業務保單數時較2021年首季增5.88倍，期內增速勝同行，市佔率由1.7%增至25%。

另外，富衛集團昨日亦公布今年第一季業績，期內新業務價值達2.47億美元，撇除匯率變動按年升34.9%，反映隨着香港與內地恢復通關後帶來的經濟復甦，以及泰國銀行保險合作夥伴關係繼續帶來高利潤的業務。

富衛集團行政總裁黃清風表示，亞洲存在巨大保障缺口，對數碼服務的需求加速增長，中產階級亦不斷擴大，未來富衛在亞洲仍在不斷發展的保險業中會保持優勢。