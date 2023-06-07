滙控擬明年4月港辦投資者峰會
據報滙豐控股(00005)計劃於明年4月8至10日，在香港港麗酒店舉行新的大型投資者會議，以取代瑞信過去舉辦的亞洲投資論壇。滙豐預計屆時將接待逾2,000名客戶及投資者。
另外，虛擬銀行平安壹賬通銀行（PAOB）行政總裁兼執行董事費軼明表示，該行專注中小企業的策略不變，通關後營商環境改善，訪港旅客、經濟活動回升，早前已趁機夥電子支付服務供應商eftPay推企業循環貸款，服務本港零售中小企，未來會尋求更多合作夥伴，推出更多新產品，捕捉疫後機遇。
這家虛銀的新舵手表示，以本港約36萬間中小企，目前該行只是服務1,000多間中小企，意味公司未來還有很多增長空間。另他引述公司客戶的風險評級數據有好轉，認為現時外貿情況較年初為佳。
PAOB去年虧損續收窄，乃香港一眾虛銀之中蝕最少的一家。費軼明稱，只要業務持續增長，資產質素控制維持審慎，業績取得收支平衡只是時間問題，他不太憂慮，又謂股東對業績亦滿意，對今年業績表現改善感到樂觀。母企金融壹賬通(06638)早前公布，首季本港虛銀業務收入為3,212萬元人民幣，按年增長51.55%。
虛銀看好今年貸款增長
他又相信，今年壞帳對銀行而言是挑戰，畢竟經濟復甦還沒穩定下來，但對比市場而言，該行壞帳仍處於舒適水平，目前該行帳簿穩健。另他表示，對今年貸款增長感樂觀，預期優於市場表現。
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