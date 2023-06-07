滙控擬明年4月港辦投資者峰會

另外，虛擬銀行平安壹賬通銀行（PAOB）行政總裁兼執行董事費軼明表示，該行專注中小企業的策略不變，通關後營商環境改善，訪港旅客、經濟活動回升，早前已趁機夥電子支付服務供應商eftPay推企業循環貸款，服務本港零售中小企，未來會尋求更多合作夥伴，推出更多新產品，捕捉疫後機遇。

這家虛銀的新舵手表示，以本港約36萬間中小企，目前該行只是服務1,000多間中小企，意味公司未來還有很多增長空間。另他引述公司客戶的風險評級數據有好轉，認為現時外貿情況較年初為佳。

虛銀看好今年貸款增長 他又相信，今年壞帳對銀行而言是挑戰，畢竟經濟復甦還沒穩定下來，但對比市場而言，該行壞帳仍處於舒適水平，目前該行帳簿穩健。另他表示，對今年貸款增長感樂觀，預期優於市場表現。