半數跨國企業擬3年內縮辦公空間

全球經濟從新冠疫情中回復，但過去3年抬頭的在家工作（WFH）等新辦公模式，在疫後持續影響市場對商廈的需求。測量師行萊坊的調查報告指出，在其調查多間僱員人數逾5萬人的國際大企業之中，近五成計劃在未來3年削減使用辦公室的面積，削減幅度達10至20%。

萊坊向全球350間公司的行政人員作出調查，涉及企業的僱員人數達1,000萬人。就大型企業減少使用辦公室。該行全球地產研究主管Lee Elliott坦言，這是疫情後的世界，企業決策者的焦點都不再在防疫，而是可以用更遠大的目光為其地產使用做規劃。

受訪公司涵蓋科技、金融服務等各行業，其中約三分之一要求所有或大部分員工需要通勤到公司上班；56%公司採用部分人回公司、部分人WFH的混合模式。另外，約10%公司擬讓大部分或所有員工遙距工作。

該行續指出，大型企業對辦公室的面積需求雖降，但就要求更好的質素，一方面新型大廈可協助企業達成減少碳排放等環保目標。

另外，享有美景、完善配套的辦公樓，亦可吸引員工返回公司公作，這將利好供應少的高級寫字樓租金或價格。相反，地點較遜、樓齡較舊的商廈租賃市道令人憂慮。值得留意，在本次受訪公司之中，近一半計劃將在3年內搬遷其總部。

穆迪料港寫字樓租金收入跌4% 事實上，商業樓宇市道仍主要受供求影響。另一間測量師行第一太平戴維斯指出，未來10年美國的城市如三藩市、華盛頓特區等將出現商業樓面供過於求。