星洲果斷增建屋 港歎慢板

新加坡馬場轉開發住宅 明年10月停辦賽事 新加坡房屋需求旺盛，當地政府作事一向高效，為了覓地建屋，連有逾180年歷史的賽馬活動亦要被叫停讓路！消息指，在星洲佔地120公頃、相當於200個足球場的新加坡賽馬公會（Singapore Turf Club）場地，將於2027年交還給政府進行建屋等用途。可見房屋問題乃關係到社會大眾的民生大事，星洲政府決心增加住屋供應，排除阻力，大刀闊斧，果斷行事。這與房屋政策執行力差劣、且死抱過時措施故步自封，增供應得把口的港府，形成強烈對比！

逾180年歷史 設施2027關閉 據報位於新加坡克蘭芝（Kranji）的馬場，最後一場賽事將於明年10月舉行，而該設施將於2027年3月關閉，結束這項自1842年開始的體育賽事。星洲財政部和國家發展部的聯合聲明中表示，土地將被重新開發，以滿足該國未來的住房需求，並可能包括休閒和娛樂場所。

當地總理公署部長英蘭妮形容有關的決定「不容易但有必要」。她指出，政府在過去幾年收回了高爾夫球場及其他場地，令新加坡可興建的綠地減少，但就馬場般大規模的土地而言，可以想像到有許多公營住宅和社會設施可以興建，滿足不同的需要。不但為這一代規劃，也是為下一代。

該馬場的員工將於明年10月起逐步被辭退。財政部兼交通部高級政務部長徐芳達表示，政府將會為受影響的馬主、馴馬師、員工等提供協助。賽馬公會亦將安排約700匹賽馬的出口事宜。受影響的馬迷可繼續投注於境外的賽事。

本次馬場被選上，原因之一是該馬場入場人數每況愈下，日均入場人數在近10年由1.1萬人下降至約6,000人。去年4月馬場在疫情結束後重新開放，單日出席人數更只剩下約2,600人。

畢竟住屋是大眾需求，賭馬或觀賞賽馬卻是小眾玩意，這個分別，星洲政府在分配社會資源上，顯然是掌握透徹，並果斷行事。事實上，近年星洲移民和熱錢不斷流入，令住屋需求爆升。單以去年計，香港住宅樓價跌15%，同期星洲卻急升9%，住屋市場供需緊張的問題愈益凸顯。

港255公頃綠化地待發展 新加坡當局早前表示，今年第一季房地產價格顯示出新的加速迹象，本地購買自住住宅的勢頭尤其強勁，本地和外國投資者也對本地的住宅房產市場重新產生了興趣。如果情況不加以控制，價格可能會超過經濟基本面。故今年4月底，當局調升買方額外印花稅（ABSD），當中外國人購買任何住宅，該稅率大增一倍至60%當局亦承諾增加供應。本次收回馬場，顯然是坐言起行的長遠規劃。

反觀本港，在增加供應的執行力上，港府給新加坡比下去。去年第三季，政府稱已覓得8幅合共約255公頃有房屋發展潛力的綠化地帶，可提供最多7萬個單位，可至今在收地、啟動建屋上，工作效率成疑。更甚者，外界一直批評樓市「辣招」扭曲樓市，令市民「上車」更難，但港府卻不斷重申暫無意調整樓市「辣招」。

說到底，港府在增加樓市供應問題上，始終無法提升效率，小市民的住屋問題仍然有待解決。如今世界爭分奪秒，但香港繼續蹉跎，始終走不出固有的框架，競爭力不斷下降，疫後各行各業市道無法從回疫前水平，看來事必有因。

港具潛力綠化地帶地皮面積