世銀削明年全球經濟預測 道指早段軟

世界銀行把今年全球經濟增長由1.7%調高至2.1%，理由是美國及其他主要經濟體的經濟現況優於原先估計，中美兩國今年經濟增長預測分別調高至4.6%及1.1%。不過，世銀同時把明年全球經濟增長預測由2.7%下調至2.4%，主要是央行「收水」的後遺症所致，又謂很多經濟體的核心通脹率到明年仍會高於央行目標，中美經濟增長預測亦分別降至4.6%及0.8%。

雖然美國總統拜登簽署暫緩債務上限法案，但另一波「危機」正在醞釀，市場繼續關注美國財政部可能大規模發債之衝擊。美股3大指數周二早段偏軟，道指曾跌66點，報33,495點；標指跌10點，報4,263點；以科技股為主的納指跌63點，報13,165點。

華爾街投行早前預計，到今年第三季底，美國財政部的舉債規模可能超過一萬億美元，吸回大量流動性。花旗預期，美國的銀行儲備可能在12周內減少5,000億美元。

美銀更形容，發債浪潮對美國經濟造成的影響等同美國聯儲局加息0.25厘，又指自硅谷銀行（SVB）倒閉引發市場恐慌以來，美國存款正源源不絕湧入貨幣市場基金，而隨着當局大量發債，更多存款將流失，認為此現象會損害銀行儲備，同時加劇資本外逃，甚至有機會影響金融體系的穩定性。

專家看淡Apple MR裝置 企業消息方面，蘋果公司（Apple Inc.）推出混合實境（MR）頭戴裝置Vision Pro，惟天風國際證券分析師郭明錤認為，產品售價高於預期，且該企並無展示日常生活使用它的必要性，加上發售日需要等待半年以上，不利短期內的投資情緒。他又指，需要密切觀察產品的預購需求與發售前，Apple能否提供更吸引的應用內容和生態圈等。

大摩預期Tesla再減價 摩根士丹利認為，特斯拉（Tesla）需進一步降低汽車的成本，以應對來自中國汽車製造商的競爭。大摩又指，Tesla自2020年達到市佔率高峰以來，在中國的市佔率一直下滑，不排除中資打破Tesla在內地市場之主導地位，又估計Tesla將進一步降價，並會推出售價低於2.5萬美元的Model 2，以填補內地此價位的經濟型車市場缺口。

半導體老店英特爾（Intel）將出售自駕技術公司Mobileye股份3,500萬股，持股量減0.6個百分點至98.7%，以周一收市價計涉及約14.82億美元，拖累Mobileye周二早段挫4.6%。

另外，由於勞資談判問題未有明確解決，美國西岸港口貨運作業已經連續4天受阻，代表營運商的太平洋海事協會（PMA）周一表示，西岸的碼頭工人連續4天干擾貨運作業，已減緩了洛杉磯、長灘和西岸其他港口的主要海運碼頭運作。由於憂心今次勞資談判僵局導致物流混亂，全美零售聯合會（NRF）已呼籲美國政府介入調解，希望能在夏季運輸旺季之前，解決勞資糾紛。