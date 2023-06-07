中信証券投行傳減薪15% 未派花紅

消息指，中信証券是次降薪通知已在周一發出，主要下調部分初級及中層銀行家的每月底薪，幅度介乎6,000至10,000元人民幣，對部分員工底薪的削減幅度而言多達20%，以響應政府號召的「共同富裕」國策，惟該行未就報道回應。

同時，中信証券尚未向銀行家支付去年的花紅，遲於慣常在第二季初發放的做法，此舉自上月起已引來業界紛紛討論，加上中信証券在內地的競爭對手中金亦將去年投資銀行家的花紅削減30至50%，外界猜疑兩大中資投行龍頭除了按國策要求摒棄金融菁英奢華享樂主義外，會否正為大市交易放緩作準備。

深創板再創逾一年低 反觀美國投行摩根大通在華戰略部署未受內地股市弱勢影響，摩根大通表示，於本周展開2023年度暑期實習生計劃，近200名來自亞太區的實習生到港，將於該行參與一連串的工作實習項目。香港區行政總裁彭思佳（Harshika Patel）強調，香港是摩通重要據點，對香港作為領先國際金融中心的地位仍樂觀。今次乃摩通在疫情後首個於亞太區舉行的實體暑期實習計劃，也顯示該行對香港為其亞太區總部的長期承諾。

不過，昨日內地股市尾市跌幅明顯擴大，滬綜指失守3,200點水平，收報3,195點，跌幅1.15%；深成指收報10,773點，亦跌1.58%；深圳創業板指數更跌穿2,200點，收報2,164點，下跌1.69%，連跌兩日，再創逾一年新低。