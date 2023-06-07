官媒籲適時優化一線城市房產限購

內地經濟前景陰霾仍在，房地產市場復甦之路受影響，官媒昨發文「放風」指，一線城市房地產限購等調控手段應適時優化調整，直至退出，並建議代之以穩定和具制度化的長效機制舉措。

官媒指，內地樓市5月延續降溫，復甦動力減弱，一線城市銷售亦明顯回落。業界預計，6月中央和地方政府有望加快推進穩樓市政策出台，以更豐富的政策工具，支持居民合理住房需求的釋放，修復市場信心和預期，一線城市房地產限購等限制性政策調整值得關注。另有業界人士認為「因區施策」將是新一線城市以至一線城市放鬆限購下的新嘗試。

野村估「擠牙膏」出招 不過，野村「大潑冷水」，指即使內地推出更多刺激措施，亦未能即時令房地產行業走出困局，預期潛在救房地產業的措施只會是「擠牙膏」，並非另一輪大規模刺激。該行又指，經濟前景惡化，買樓需求提前釋放及年輕人失業率高企，居民買樓能力及意願亦會跟隨大降。

貝殼研究院則認為，內地樓市今年首季成交量有其特殊性，隨着積壓需求基本釋放，第二季回落是預期內的調整，又指近期二手樓放盤量急增，主因業主換樓需要，並非降價拋售。深圳市住房建設局指，當地近年加快建立有多方供應及多渠道保障租樓和買樓的住房制度，預期2035年保障房覆蓋人群約500萬人，佔全市常住人口26%。

無獨有偶，據報多個地方金融監管部門近期對當前經濟信貸需求、房地產市場、金融風險變化等情況進行調研。有業內人士表示，當地監管部門詢問了金融機構、房地產企業等對市場的意見和看法，現場以聽取意見為主。

離岸人民幣今年新低 另邊廂，人民幣中間價昨日報7.1075（兌每美元‧下同），按日下調171點子，離岸人民幣昨晚跌穿7.14，觸及7.1413的今年新低。消息指，人行轄下監管機構指示主要國有銀行下調美元存款利率上限，鼓勵內地企業尤其是出口商結匯，據報5萬美元以上的存息已降至4.3厘，低過美國的聯邦基金利率。