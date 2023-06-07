歐美參與內地風險投資4載最少

地緣政治緊張，中美局勢加劇，中國對外籌資愈趨困難。美國數據分析公司Pitchbook最新報告顯示，美國和歐洲投資者今年第一季參與中國風險投資（VC）交易的融資規模，已降至2019年後新低。

美國投資者參與中國風投的首季融資額度僅錄13億美元，歐洲投資者更只有3,000萬美元，均遠低於2019年同期的60.5億美元及57億美元。以整體風投及私募股權投資（PE）市場來看，今年首季全球融資金額亦分別按年跌15.8%及38.4%，至2,020億美元及4,550億美元。

荷退休金：難再推銷中國 早於15年前在港設立辦事處、管理約5,320億歐元資產的荷蘭退休金管理公司APG，亦對外透露旗下基金客戶對中國投資的擔憂正在上升。

APG首席經濟學家Thijs Knaap表示，5年前會說中國正快速成長和開放，令旗下基金客戶同意把錢帶到中國，但時至今日這套說詞已難再推銷，客戶亦相當清楚在華投資所面臨的風險。

這是繼加拿大第3大退休基金安大略省教師退休金計劃（OTPP）早前關閉駐香港的中國股票投資團隊、市傳加拿大魁北克退休金管理機構（CDPQ）已停止在中國的私募交易及決定關閉其上海辦事處、新加坡政府投資公司（GIC）亦放慢在華的直接投資步伐之後，外資在中國投資退場的壓力有增無減又一例證。

近年美國政府不斷對美企向中國特定行業和企業的投資施加限制，專注於中國醫療健康行業的風投公司弘暉資本（HighLight Capital）創始人兼首席執行官王暉亦指，鑑於中美政治局勢緊張，不認為局勢會很快好轉之下，他已調整投資策略，減少對美國投資者的依賴，現時美國投資者只佔25%，低於數年前的35%。