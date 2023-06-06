商品分析：小麥現反彈 黃金續受壓

上周美國參議院環境及公共工程委員會推動的法案使鈾礦股飆升。該法案旨在加速先進核反應堆的部署，促使美國核能管制委員會（NRC）檢視現行審查申請許可程序並研究是否可修改，以便快速審批建造先進核反應堆。

該法案呼籲加快批准在舊工業或商業設施建造的下一代反應堆，並指示NRC協調美國與其他國家在核能發展方面的努力，並協助培訓國外的核安全監管機構。Global X管理的鈾交易所買賣基金（ETF）自上周二以來上漲10%，而世界第3大鈾生產商加拿大的卡梅科（Cameco Corp.）的股價應聲急彈，見12年高位。

另外，上周初小麥價格跌至兩年多來的最低水平約每蒲式耳5.73美元，並短暫低於玉米價格，這是10年來的首次。不過，小麥價格上周三在低位反彈，主因是市場開始擔心如果目前的乾旱情況持續到6月，原先認為北半球本生產季節將供應充裕的預期可能會面臨挑戰。尤其關注俄羅斯，該國迄今為止預測本季小麥產量豐富，有落差風險，加上乾燥的土壤條件報告以及對烏克蘭出口的擔憂再次升級，都支撐小麥價格從低位反彈至每蒲式耳6.19美元。

美債限過關 避險需求降 聯合國糧食及農業組織（FAO）發布了其每月食品價格指數，該指數追蹤5個主要領域的95種食品。該指數5月平均為124.3點，創下兩年低位，比4月下降2.6%，比2022年3月的歷史高位低22.1%。5月下降主要是由於植物油、穀物和乳製品價格顯著疲弱，部分抵銷了糖和肉價的升幅。

儘管國家統計局公布的官方5月採購經理指數（PMI）表現疲弱，但市場對於銅價未有大幅下跌而受鼓舞。隨後公布的財新5月製造業PMI超出預期，錄得50.9，表明製造業活動在擴張。這項私人調查涵蓋了中國650家製造業公司，與官方製造業PMI所示的深度萎縮形成對比，銅價隨之上升。

在黃金市場上，上周五美國公布非農就業數據的強勁表現對金價產生一定的負面影響。與此同時，美國參議院最終通過了債務上限法案，將美國聯邦政府的借款限額暫停至2025年1月，避免了美國在這一期間出現違約情況，這給風險情緒帶來了提振。作為避險資產，金價受到一定壓力。

總的來說，鈾礦股在美國核能法案推進下飆升，銅價在中國製造業數據的積極表現下回穩，小麥價格因乾旱而從低位反彈，金價在強勁的非農數據及美國通過債務上限法案後回落。

盛寶金融大中華區市場策略師 黃永輝（上述僅為市場資訊提供，不構成投資建議）