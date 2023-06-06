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輪商精選：騰訊股價急彈 看好吼16850

騰訊連升3個交易日，累漲近一成。 騰訊連升3個交易日，累漲近一成。
騰訊連升3個交易日，累漲近一成。
內地最新公布的財新服務業採購經理指數（PMI）升至兩年多以來新高，反映內地生產經營活動擴張。港股方面，周一延續上周的反彈勢頭，恒生指數重上19,000點後，個股繼續發力，芯片及金融股等接力。
淡友考慮14188
若認為大市有力修補19,400點下方的裂口位置，可留意恒指輕微價外認購證15152，行使價20,000點，9月到期，實際槓桿13.4倍。相反，如看淡恒指可考慮中期認沽證15568，行使價17,600點，9月到期，實際槓桿9.1倍。
多間美國科企巨企展開中國訪問行程，騰訊控股(00700)股價重上10天及20天線，如續看好可參考騰訊價外認購證16850，行使價410.18元，10月到期，實際槓桿7.6倍。相反，騰訊3日反彈近一成，如認為升幅過急，看淡可參考認沽證14188，行使價278元，12月到期，實際槓桿6.1倍。
本結構性產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本文由香港上海滙豐銀行有限公司（「本行」或「發行商」）發行（包括任何參考條款），僅供參考之用，並不構成邀約、游說、或建議出售或購買結構性產品。結構性產品屬複雜產品，投資者務須就此審慎行事，除非投資者完全了解及願意承擔所涉風險，否則切勿投資此產品。結構性產品價格可急升可急跌，投資者或會損失所有或大部分投資。過往表現並不反映將來表現。投資前應了解結構性產品之性質及風險，並詳閱有關上市文件，獨立決定是否適合自己，若需要應諮詢專業建議。本行及其委任之流通量提供者可能是結構性產品的唯一市場參與者，而結構性產品的二級市場可能有限。謹請注意，牛熊證設有強制收回機制，因此有可能提早終止，在此情況下（i）N類牛熊證投資者會損失於牛熊證的全部投資；而（ii）R類牛熊證之剩餘價值則可能為零。作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。
滙豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝
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