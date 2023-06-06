輪商精選：騰訊股價急彈 看好吼16850
內地最新公布的財新服務業採購經理指數（PMI）升至兩年多以來新高，反映內地生產經營活動擴張。港股方面，周一延續上周的反彈勢頭，恒生指數重上19,000點後，個股繼續發力，芯片及金融股等接力。
淡友考慮14188
若認為大市有力修補19,400點下方的裂口位置，可留意恒指輕微價外認購證15152，行使價20,000點，9月到期，實際槓桿13.4倍。相反，如看淡恒指可考慮中期認沽證15568，行使價17,600點，9月到期，實際槓桿9.1倍。
多間美國科企巨企展開中國訪問行程，騰訊控股(00700)股價重上10天及20天線，如續看好可參考騰訊價外認購證16850，行使價410.18元，10月到期，實際槓桿7.6倍。相反，騰訊3日反彈近一成，如認為升幅過急，看淡可參考認沽證14188，行使價278元，12月到期，實際槓桿6.1倍。
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