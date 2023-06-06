股市估市：美股外強中乾 港股恐彈散

上周提及，中國官方採購經理指數（PMI）的好壞是大市短期走勢的關鍵，結果製造業PMI數據差於市場預期，形成了近期一波大跌，恒生指數曾低見18,000點附近。意料不到的是，財新製造業及非製造業PMI卻好於預期，成為了上周五及昨日的升市功臣，似乎恒指跟內地經濟數據息息相關。

就算離岸人民幣昨日在亞太區交易時段再創近年低位，兌每美元曾低見7.1325，亦無礙恒指反彈。儘管大市成交不足千億元，也算是兩連升，亦重上19,000點及連續兩天收於10天平均線水平，並收復了今年3月低位。本周內地公布的進出口數據是市場焦點，恒指能否持續反彈，還看數據表現。

美債危機後遺症浮現 外圍方面，美國債務上限問題終於解決，參議院通過了債務上限法案，暫緩執行聯邦政府債務上限至2025年1月1日，此前幾個月民主黨和共和黨之間一直爭吵不休亦告一段落，但仍留下後遺症。

外媒報道，國際評級機構惠譽指，儘管美債上限僵局得以解決，但對美國的「AAA」信用評級仍將維持在負面觀察狀態。該機構還提到過去15年來美國治理「持續惡化」，政治兩極分化加劇，圍繞提高政府借款上限的邊緣政策反覆出現，財政赤字和債務不斷上升。

另摩根大通早前估計，財政部獲准重新發債集資後，為了追回進度，短期內可能發行1.1萬億美元國債。花旗擔心會吸走市場大量資金，相當於標準普爾500指數兩個月內跌5.4%。

事實上，投資者對整體股市局勢並不樂觀，美國商品期貨交易委員會統計，截至上周二，標指的淡倉已升至4,800多億美元，是超過15年最多。美股仍可以在高位，只是受惠於部分人工智能股炒作熱潮而支撐大市，美股可以說是外強中乾。

市場憂聯儲7月再加息 上周美國公布的5月非農就業人數遠超預期，但同時顯示通脹低於預期、失業率上升。數據公布後，美聯儲掉期交易增加了市場對聯儲局到7月加息的預期。儘管市場認為本月加息機會不大，但明顯加息只是暫停一下。

外界視作為聯儲局「放風」的外媒撰文相信，聯儲局下周仍然傾向維持利率不變，但議息後公布的利率展望，可能反映官員預期今年稍後會恢復加息。假如美國息口仍未見頂，美國地區銀行因美國息口上升而面對的流動性問題沒有停止，系統性問題及倒閉的可能性仍然存在。

另一方面，中美息差持續擴大，中國亦要面對人民幣走弱及資金外流的風險，因此港股就算反彈，整體走勢仍然不太樂觀。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒（作者為註冊持牌人士）