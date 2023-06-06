租務消息：啟德MONACO MARINE 一房每月1.5萬租出

入伙盤租市相繼「開齋」。啟德MONACO MARINE一房單位，月租約1.5萬元租出，為項目首宗租賃成交，租金回報率約兩厘。中原施蒂文表示，上述單位為1A座中層H室，實用面積約328方呎，望園景，成交呎租約46元。業主則於2022年6月以約868萬元一手購入單位。

屯門兆康NOVO LAND第1B期兩房單位，每月租金約1.38萬元租出，料為項目首宗租賃成交，租金回報近2.7厘。

利嘉閣莊國寶稱，上述為1座中層H室，實用面積約452方呎，同區退休人士一次過預繳一年租金，獲減租約1,200元，成交呎租約30.5元。業主去年8月以623.48萬元一手購入。項目現有約22個租盤，開放式戶月租約8,800元起。

內地生租南豐廣場 繳年租19.8萬 香港置業譚浩智指，香港仔黃竹坑站港島南岸1期晉環2B座高層E室兩房戶，實用面積約487方呎，放租約一個月，減價約3,500元，獲外資銀行高層以2.1萬元承租，呎租約43.1元，租金回報近1.8厘。

另近期內地學生租客增加。美聯羅定康稱，將軍澳南豐廣場6座中層F室兩房戶，該類租客未有睇樓下，預繳19.8萬元全年租金租入，平均月租1.65萬元，呎租約44元。