二手劈價：翠韻華庭518萬沽 4年輸20萬

新界一手市場推盤戰一觸即發，區內二手樓市亦被波及。元朗翠韻華庭兩房單位，減價至518萬元沽出，約4年帳面蝕20萬元。

中原王勤學表示，上述單位為2座中層G室，實用面積約441方呎，叫價530萬元，減價12萬元沽出，呎價約11,746元。原業主於2019年3月以538萬元購入。他又指，由於元朗區二手業主願意減價甚至蝕沽，6月首4日全區已錄約10宗二手買賣。

馬鞍山屋苑情況相若。世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山海濤居2座高層B室三房戶，實用面積約932方呎，放盤半年，減價至1,488萬元沽出，呎價約15,966元，原業主於2019年11月購入，不足4年帳面虧蝕62萬元。

世紀21陽光陳世民稱，火炭居屋穗禾苑J座低層6室，實用面積約472方呎，2月於自由市場放盤叫價450萬元，減價55萬元，以395萬元獲承接，呎價約8,369元。原業主持貨約4年帳面貶值約8%。

匯璽傳售3400萬 貶12% 樓價跌勢轉急。中原吳家威表示，東涌藍天海岸1座低層C室套三房單位，有裝修，5月中放盤，原業主移民套現，劈價90萬元，以1,000萬元沽，呎價約10,965元，較4月同類型更高層單位低100萬元。

市區盤都錄跌價成交。消息透露，西南九龍匯璽IIA第1A座中層戶，市傳售3,400萬元，呎價約2.5萬元，單位約6年帳面貶值近12%。