NOVO LAND 2A即將開賣
新地代理總經理陳漢麟指，NOVO LAND第2A期預計於周末展開銷售。項目已接獲逾3,000張入票，相信收票量將陸續攀升，入票人士有半數為向隅客。客源按地區劃分，以新界區為主，年齡劃分則有約三分之一為40歲以下。
項目第1A期及第1B期陸續入伙，集團的物業管家品牌WeSpire將為住客提供各類服務。該品牌公司副董事總經理朱啟明表示，會為住戶引入網購代收及暫存服務，包括代收凍肉等冷凍品。
各區新盤餘貨亦錄承接。同系大埔白石角University Hill第2B期招標賣出優景閣2座地下B2室兩房戶，實用面積385方呎，連298方呎花園，成交價762.91萬元，呎價約19,816元。
飛揚1期料明年首季入伙
此外，長實集團(01113)及新地合作發展的屯門青山公路大欖段飛揚第2期，昨亦以896.3萬元售出3座3樓E室。長實營業部助理首席經理楊桂玲稱，單位實用面積722方呎，三房連儲物室間隔，呎價約12,414元。而同系列第1期料於明年第一季入伙。
瑜一‧天海一房賣863萬
華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海以863.28萬元沽出1B座1樓E室的一房連平台戶，呎價26,400元。鷹君(00041)大埔白石角的朗濤招標賣出第6A座地下B室連花園三房戶，成交價2,272.2萬元。
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