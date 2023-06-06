NOVO LAND 2A即將開賣

新地代理總經理陳漢麟指，NOVO LAND第2A期預計於周末展開銷售。項目已接獲逾3,000張入票，相信收票量將陸續攀升，入票人士有半數為向隅客。客源按地區劃分，以新界區為主，年齡劃分則有約三分之一為40歲以下。

項目第1A期及第1B期陸續入伙，集團的物業管家品牌WeSpire將為住客提供各類服務。該品牌公司副董事總經理朱啟明表示，會為住戶引入網購代收及暫存服務，包括代收凍肉等冷凍品。

各區新盤餘貨亦錄承接。同系大埔白石角University Hill第2B期招標賣出優景閣2座地下B2室兩房戶，實用面積385方呎，連298方呎花園，成交價762.91萬元，呎價約19,816元。