新界一手爆搶客戰

泛海執行董事關堡林表示，隨時準備面世的滙都I，由3座住宅大樓組成，提供623個單位，戶型涵蓋一房及三房間隔，由於兩房戶佔整體供應最多，故考慮推售該類戶型較多。項目於荃灣Plaza 88的展銷廳佔地約2.5萬方呎，設有4個示範單位。

雖然同期有其他新盤推售，但他認為，兩個樓盤的位置、設施及配套都不同，不能作直接比較，並強調滙都享有交通便捷的優勢，相信樓盤會受市場歡迎。

晉環錄3宗終止交易 該集團營業及市務部市務經理邱英發指出，項目位處北部都會區的核心地帶，僅約一分半鐘步程到達洪水橋輕鐵站或附近巴士站。樓盤將會引進入屋寬頻及擁5G網絡覆蓋全屋苑。資料顯示，滙都分兩期發展，共提供1,025伙。

另一方面，部分買家入市取態有變。路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸1期晉環昨單日連錄3宗終止交易個案，涉及成交價介乎2,440.3萬至3,243.2萬元。包括2A座39樓D室，實用面積845方呎的三房戶，原本於2021年5月售出，呎價約38,381元。毗鄰2A座39樓C室三房戶，實用面積728方呎，亦曾於2021年以2,739.3萬元沽出。3宗交易的買家，當年均採用建築期付款計劃入市。發展商同日上載銷售安排，將其中一伙於周五重新招標發售，屬實用面積766方呎的2A座15樓A室。