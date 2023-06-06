簡訊一覽
●總部位於新加坡的勝捷企業(06090)宣布，董事會昨日一致批准從自願撤銷香港主板上市地位，尚要召開股東特別大會表決、聯交所上市委員會批准。由於公司仍會在新加坡上市，股東可選擇待股份存託於存管處，辦妥必要手續並符合適用法律後，持有在新加坡上市及買賣的勝捷股份。
●長城汽車(02333)公布，5月汽車銷量按年增長26.17%至約10.1萬輛，首5個月累計售車約41.4萬輛，按年跌0.78%，其中新能源車銷量按年增長30.47%至約6.64萬輛。
●吉利汽車(00175)公布，5月汽車銷量按年增34.78%至約12萬輛；首5個月累計售車按年增14.14%至約55.61萬輛，其中純電動車銷量按年增64.44%至約10.89萬輛。
●優品360(02360)截至今年3月底止全年收入增長16.25%至23.05億元，主要來自淨增16間新店舖的額外收入，期內純利增長83.05%至兩億元，扣除政府補貼多賺約66.7%，暫時未決定是否派末期息。
●友和集團(02347)預告，截至今年3月底止年度轉賺至少630萬元，因可轉換可贖回優先股公平值變動減少、聯交所上市開支減少；撇除以上兩者等的經調整純利最少約2,300萬元，按年倒退最多約12%，原因包括上市後有額外經營開支、系統開發投入、新業務發展的前期投入。
●中銀信用卡（國際）副總經理林敏儀稱，今年首5個月，持內地發行的信用卡的客戶在本港零售交易金額按年升近兩倍，中國銀行（香港）信用卡的香港客戶於內地的零售交易金額按年升逾80%。
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