絲絲講場：AI搶10類工種飯碗 大學教師法官有份

人工智能（AI）時代來臨，人類飯碗被搶無可避免。但除咗一啲好明顯嘅例如插畫師、編劇、程式員之類好明顯會受影響之外，其他咩工種會被取代呢？大家都係估估吓。最新有經濟研究公司Mandala就用模擬推算，總結咗10大最受AI影響工種。

呢10樣依次係電話推銷員、高等教育教師、社會科學專業例如即時傳譯員、情報及政策分析員、法官及相關文員、顧問、採購供應物流文員、人力資源專業人士、管理分析師、保險及博彩業務員。真係乜都有啲。

講課被取代 老師或專責指導 絲絲初頭睇都呆咗幾秒，但諗深一層又好似有啲道理，例如大學教師嘅角色好多時都係引路人咁，開咗個頭就靠學生自己自學，所以受AI影響係合理嘅。又例如法官嘅工作都係綜合證據，再印證法律條文同案例去做決定，由強於綜合同分析嘅AI去取代都有佢嘅道理，但係咪會涉及人性同道德問題呢？真係值得商榷啦。

另外，數據分析公司WA Data Science Innovation Hub董事Alex Jenkins都同意，一啲需要非常專業及小眾知識嘅工作最受影響，例如醫學研究人員之類。另外有啲工種或要轉型，例如AI會取代老師同一大班學生講課，老師嘅工作就變咗專職指導個別學生。唔知大家又同唔同意呢？

余絲韻