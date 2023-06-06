不足50%打工仔深入認識ESG

國際可持續發展協進會（ICSD）及世界綠色組織（WGO）發布香港首個在職人士對環境、社會和管治（ESG）認知程度和教育需求調查，發現大部分在職人士對ESG認識並不深入，以及從未就讀相關課程，惟大部分均認同ESG的重要性，故逾半受訪者表示未來會有興趣報讀相關課程。

ICSD及世界綠色組織（WGO）早前委託於上月進行的問卷調查，成功透過網上訪問301位21歲至45歲擁有專上教育程度以上、曾經對ESG有所聽聞的本地在職成年人，當中普遍對ESG認知並不深，只有不足50%受訪者認為自己對ESG有良好知識；但79%受訪者認同ESG對香港企業及商界的愈來愈重要；且近八成受訪者認同ESG概念對其現有的工作會有一定幫助。