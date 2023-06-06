不足50%打工仔深入認識ESG
國際可持續發展協進會（ICSD）及世界綠色組織（WGO）發布香港首個在職人士對環境、社會和管治（ESG）認知程度和教育需求調查，發現大部分在職人士對ESG認識並不深入，以及從未就讀相關課程，惟大部分均認同ESG的重要性，故逾半受訪者表示未來會有興趣報讀相關課程。
ICSD及世界綠色組織（WGO）早前委託於上月進行的問卷調查，成功透過網上訪問301位21歲至45歲擁有專上教育程度以上、曾經對ESG有所聽聞的本地在職成年人，當中普遍對ESG認知並不深，只有不足50%受訪者認為自己對ESG有良好知識；但79%受訪者認同ESG對香港企業及商界的愈來愈重要；且近八成受訪者認同ESG概念對其現有的工作會有一定幫助。
調查亦發現，有34.9%受訪者曾報讀正式的ESG課程，當中有85%受訪者認為課程內容對其未來工作發展有用。
另外，ICSD將推出首個認可ESG策劃師CEP課程，以培訓學員成為具資格證明的ESG策劃師。
日清獲上調MSCI ESG評級
企業消息方面，在MSCI最新的ESG評級中，將日清食品(01475)由「BBB」上調至「A」，指該企的包裝物料及廢物回收率高於大部分同業，各業務的收入鮮有依賴對環境產生重大影響的原材料，其可持續採購措施優於同業，同時採取高於同業的強力措施以降低整個供應鏈的碳強度。
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