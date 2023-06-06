OPEC+延長減產協議至明年 油價做好

沙特額外削每日100萬桶 是次OPEC+會議決定，將減產協議延長至明年，其中所有OPEC+成員國於4月宣布的額外減產措施將延長至明年底，而沙特在此基礎上於7月實施額外的每日100萬桶減產，即自願減產總量達到每天150萬桶，將產量控制在900萬桶。沙特能源部表示，該國的額外減產將持續一個月，也可能會延長。

OPEC+的聲明又顯示，該組織同意從明年起將產量目標調整為每日4,046萬桶，俄羅斯、安哥拉、尼日利亞都將在明年大幅削減產量目標，而阿聯酋將於明年獲得更多的OPEC產量配額。另外，OPEC+將於今年11月26日舉行第36屆部長級會議。

基於OPEC+最新的聲明，與目前的產量相比，外媒推算相等於OPEC將明年的石油每日產量目標下調了140萬桶，這凸顯宏觀環境的風險持續放大下，沙特、俄羅斯等主要產油國維穩油價的決心；且若計算沙特的額外減產後，OPEC+自去年10月以來累計每日減產規模已達366萬桶，料有助穩定油市信心。

此外，卡塔爾能源大臣卡比會見國家能源局局長章建華，兩人在多哈會議期間，曾討論卡塔爾跟中國的能源關係及加強雙方的合作。