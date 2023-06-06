航空業今年盈測獲調高 仍遜疫前

國際航空運輸協會（IATA）把今年全球航空公司盈利預測調高1.08倍至98億美元（約764.4億港元），但對比起疫情爆發前的2019年仍要低近63%，其中亞太區航空公司的虧損預測更由原先的66億美元，上調至69億美元，也是6個主要市場當中需求復原最慢。

IATA估計，全球航空公司今年收入8,030億美元，比2019年僅低350億美元，回復到疫前近96%，可是換句話說盈利僅為收入的1.22%，盈利率比2019年低1.92個百分點，可謂「增收不增利」，燃油成本估計達到2,150億美元，即每桶98.5美元。

事實上，IATA今次調高全球航空公司盈利預測，主要是因為把歐洲航空公司的盈利預測由6.21億美元，大幅調高至51億美元所致，以收入乘客千米數（RPK）計的客運需求將回復到2019年的94%，以可用座位千米數（ASK）計的客運運力則達到2019年的98%。另中東航空公司今年的盈利預測亦由2.68億美元，調高至20億美元。

華遲通關 亞太虧損僅縮半 盈利冠絕所有地區是北美的航空公司，最新的今年盈利預測為115億美元，原先預測為114億美元，也是唯一一個客運需求及運力俱高過2019年的地區。

不過，中國去年底始放棄嚴苛的「動態清零」防疫政策，通關遲過其他地區，拖累亞太區航空公司今年虧損僅比去年縮窄一半，客運需求只能回復到2019年的71%，運力亦只有2019年的74%，另外兩個今年虧損預測被調高的地區乃拉丁美洲及非洲。

IATA警告，全球央行加息威脅航運業復甦，尤其是當經濟陷入衰退令就業職位減少。不過，總幹事沃爾殊稱，比起宏觀經濟環境，業界更關心新機交付，現時狀況可謂令人氣餒，「他們眼白白看見很多地區航空需求強勁，但無法滿足」，敦促飛機及部件生產商趕工。

空巴傳向IndiGo售500客機 漢莎航空的行政總裁施波爾（Carsten Spohr）卻擔心，全球航空業已經供過於求。就在此時，市傳空中巴士向印度廉航IndiGo出售500架窄身A320系列客機快將成事，即使實際作價應該比根據正式售價得出的500億美元少一半以上，也有望創下史上最大的單一客機交易，同時與波音就IndiGo 25架寬體客機的訂單「爭崩頭」。