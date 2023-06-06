麥格理：華增長停滯屬暫時

正當日本股市高歌猛進、走出經濟「迷失30年」的困境之際，外界正在憂慮疫後經濟數據不盡如意的內地可能重蹈日本的覆轍。然而，麥格理集團首席中國經濟學家胡偉俊認為，中國經濟放緩主要是「過早」撤回政策支持所致，即使中國似乎處於日式增長停滯（Stagnation）的邊緣，這種情況屬暫時性。

胡偉俊在一份報告指，雖然最壞時期已經過去，但復甦遠非自給自足，因為消費者需求疲軟，導致公司不願招聘，而消費者亦因為勞動市場疲軟，也不願花錢，這種「螺旋式下降」與日本的「迷失幾十年」有些相似，只是今天中國缺乏自給自足的復甦主要是一種周期性，而非結構性現象。

他說，由於低通脹且青年失業率居高不下，預計政策保持寬鬆，而隨着復甦逐步擴大，經濟將步入另一個「螺旋式上升階段」，屆時需求及信心將會增強。

滬綜指年內進帳4.6% 胡又提到，歷史表明，一旦復甦變得更加根深柢固，對「日本化」（Japanification）的擔憂就會消退。他同時指出，市場以往對內地經濟復甦的擔憂，包括2012年、2016年及2019年都導致MSCI中國指數當年第二季步入調整。

內地股市周一個別發展，滬綜指報3,232點，升0.07%。深成指報10,946點，跌0.47%，深圳創業板指數報2,202點，跌1.39%。

滬深兩市成交8,738億元（人民幣‧下同），外資經滬、深股通淨流出12.14億元。截至昨日收市，滬綜指年內進帳4.63%，深成指及創業板年內分別累跌0.63%及6.16%。